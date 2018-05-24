«Рома» близка к трансферу Джастина Клюйверта за 15-20 млн евро

Автор: Михаил Серебряков 0

Justin Kluivert

Нападающий «Аякса» Джастин Клюйверт может к перейти в «Рому». Уже этим летом он может стать игроком итальянского клуба.

Римский клуб почти согласовал с голландцами трансфер 19-летнего игрока. «Аякс» просит за Клюйверта 20 миллионов евро, предложение «Ромы» – чуть выше 15 миллионов.

Вероятно, если стороны договорятся на меньшую сумму, разница в запросах станет комиссией для агента Клюйверта Мино Райолы.

За «Аякс» голландец провел 30 матчей и забил 10 мячей.

Фото: Global Look Press
Источник: Calciomercato.com

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