Рой Кин: «Переезд Руни в Китай — это безумие»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин призывает нападающего манкунианцев Уэйна Руни не уезжать в Китай. В прессе прошла информация, что агент футболиста уже вылетел на переговоры.

«Руни ни в коем случае не должен ехать в Китай. Он все еще может играть в футбол на высшем уровне, будь то Англия, Германия, Испания или Италия. Если он отправится в Китай, это будет безумием. Ему только 31 год, достаточно сил, чтобы играть в Европе», — цитирует Кина источник.

Будущее капитана «МЮ» все еще не определено.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal