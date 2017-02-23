Рой Кин: «Переезд Руни в Китай — это безумие»

Автор: Лидия Дидык 0 Comments

Уэйн Руни

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин призывает нападающего манкунианцев Уэйна Руни не уезжать в Китай. В прессе прошла информация, что агент футболиста уже вылетел на переговоры.

«Руни ни в коем случае не должен ехать в Китай. Он все еще может играть в футбол на высшем уровне, будь то Англия, Германия, Испания или Италия. Если он отправится в Китай, это будет безумием. Ему только 31 год, достаточно сил, чтобы играть в Европе», — цитирует Кина источник.

Будущее капитана «МЮ» все еще не определено.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Лидия Дидык
Лидия Дидык
https://vk.com/lydiadidyk

Читайте по теме

Томь

В «Томи» не уверены, что с клуба снимут запрет на регистрацию футболистов

Диего Симеоне: «Мы должны быть спокойными в оставшиеся недели»

Унаи Эмери: «Я всегда говорил, что счастлив в «Севилье»

Добавить комментарий

Войти с помощью: 