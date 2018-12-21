Рой Кин: «Игроки «МЮ» бросили Моуринью под автобус»

Автор: Евгений Морозов 0

Жозе Моуринью

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин поделился мнением об отставке Жозе Моуринью. Он считает, что с португальцем поступили неправильно.

«Некоторые игроки «МЮ» – слабые люди. Вы бы не смогли с ними работать. Они набирают лишний вес, не тренируются должным образом. Им должно быть стыдно.

Я не самый большой поклонник Моуринью, но я не могу не сказать об игроках, которые прячутся за спинами агентов и своими друзьями. Это просто смешно.

Фигурально выражаясь, игрокам сошло с рук убийство. Они спрятались за тренером, бросив его под автобус», – сказал Кин.

Фото: Global Look Press
Источник:  BBC

Поделиться:

Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Жозе Моуринью: «Юнайтед» показал характер, игроки готовы выходить на поле и биться»

Жозе Моуринью

Жозе Моуринью может вернуться в «Реал» 

Жозе Моуринью

Жозе Моуринью: «Никто не заботится об «МЮ» больше, чем я»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 