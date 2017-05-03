Рой Кин: «Это позор, когда клубы вроде «Ливерпуля» и «МЮ» празднуют попадание в топ-4»

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин поделился мнением о том, что топ-клубы Англии радуются попаданию в четверку по итогам сезона. Как и всегда, он был категоричен.

«Когда я вижу, что клубы вроде «Ливерпуля» и «МЮ» празднуют попадание в топ-4, меня коробит, на самом деле. Вы думаете, что «Реал» или «Барселона» отмечали бы четвертое место? Да ладно вам, возьмите себя в руки. Речь идет о завоевании трофеев.

Люди говорят о попадании в топ-4 из-за финансовой составляющей, и это было бы здорово для «Лестера» – попасть в Лигу чемпионов. Но когда команды вроде «МЮ», «Арсенала» или «Челси» празднуют попадание в четверку… Я скажу: позор!» – заявил Кин.

В текущем сезоне «Ливерпуль» с 69 очками идет на третьем месте в АПЛ, «Манчестер Юнайтед» — пятый с 65 баллами.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal.com

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»