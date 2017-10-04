Рой Кин: «Боишься сотрясений – играй в шахматы, а не в футбол»

Автор: Владимир Шевелев 0

Рой Кин

Ассистент тренера сборной Ирландии Рой Кин высказался о сотрясениях мозга в современном футболе. По его словам, без них не обойтись.

«Если ты боишься физической составляющей любого вида спорта и осторожничаешь – играй в шахматы. Это часть игры. Херлинг, американский футбол… Посмотрите регби, парни. Это часть игры.

Когда ты переходишь черту, всегда есть риск. Думаю, что современные футболисты хотят играть в футбол, для них это не имеет особого значения», – сказал Рой Кин.

Фото: Global Look Press
Источник: The Telegraph

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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