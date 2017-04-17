Рогер Шмидт может возглавить сборную Голландии

Бывший тренер «Байера» Рогер Шмидт является главным фаворитом на пост тренера сборной Голландии. 50-летний австриец возглавляет шорт-лист кандидатов Королевского футбольного союза Нидерландов (KNVB) на замену Данни Блинду.

Также на эту работу претендуют Рууд Гуллит и Хенк тен Кате. Еще один кандидат – главный тренер «Севильи» Хохе Сампаоли, который близок к назначению в сборную Аргентины. KNVB ранее провел переговоры относительно нового тренера с тремя лидерами команды – Арьеном Роббеном, Уэсли Снейдером и Кевином Стротманом. Если Шмидт возглавит голландцев, то станет первым иностранцем в этой сборной с 1978 года, когда ее тренировал австриец Эрнст Хаппель.

Напомним, что «Байер» уволил Шмидта в начале марта, а KNVB Данни Блинда – в конце месяца.

Фото: Global Look Press

Источник: De Telegraaf

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»