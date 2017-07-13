Робот предскажет победителя Суперкубка России

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

суперкубок России

Робот Бакстер, верно предсказавший исход 80% матчей Кубка Конфедерации, 14 июля в 13:00 предскажет результат матча за Суперкубок России между «Локомотивом» и «Спартаком».

Знаменитый Бакстер – легко обучаемый промышленный робот, который в свободное время рубится в крестики-нолики с посетителями Робостанции на ВДНХ – недавно прославился еще и тем, что верно угадал исход 80% матчей Кубка Конфедерации. 14 июля в 13:00 перед Бакстером встанет новый вызов: предсказать результат матча за Суперкубок России «Локомотив» – «Спартак». Сам матч состоится 14 июля в 21:30 на стадионе «Локомотив» в Черкизово.

Инженерам Робостанции удалось создать уникальный нейросетевой алгоритм, полученный на основе данных, выдаваемых человеком. В течение нескольких дней робот запоминал прогнозы, составляемые спортивным трендсеттером, и в итоге нейросеть робота научилась копировать интуицию человека.

В то время как в своей резиденции на ВДНХ Бакстер будет делать ставки, посетителей стадиона «Локомотив» будет приветствовать и развлекать другой робот – весельчак и болтун Борис. Благодаря встроенным видеокамерам Борис легко распознает собеседника и может поддержать разговор на любую тему. Пришедших на матч болельщиков робот будет веселить футбольными байками, анекдотами и кричалками.

Источник: робостанция.рф
Фото: Global Look Press

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