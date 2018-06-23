Роберто Мартинес: «Сегодня в нашей игре был баланс и мне это понравилось больше всего»

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес ответил на вопросы журналистов после победы своей команды в матче со сборной Туниса. «Дьяволы» досрочно обеспечили себе путевку в плей-офф.

— Прокомментируйте выступление Ромелу Лукаку. Вчера вы сказили, что он здесь. чтобы помочь команде, а сегодня он забил два гола и стал лучшим бомбардиром команды.

— Ромелу будет пытаться забивать максимум, но не любой ценой. Важно, что мы выполняем прекрасную коллективную работу на поле. Но сегодня у нас блистали и индивидуальные личности, в том числе Лукаку. Но он понимает, что ему необходимо играть в команде и тогда его будет ждать награда.

— На какой стадии роста сейчас ваша команда?

— Многое может улучшиться. Сегодня мы показали себя хорошо, но надо отметить заслуги тунисской команды. Они хотели победить, создали высокий прессинг. Что касается нас, то мы продолжаем расти. Я не думаю, что сегодня мы достаточно хорошо контролировали мяч. Меня разочаровали два пропущенных мяча, но я удовлетворен пониманием своих игроков на поле.

— 72 гола в 22 матчах — впечатляющий результат. Как вам атакующий потенциал ваших футболистов?

— Мы хорошо знаем сильные стороны наших игроков. Если вы забиваете столько голов, значит вы прекрасно организованно и у вас правильный ментальный настрой. Сегодня в нашей игре был баланс и мне это понравилось больше всего.

— Мы знаем, что у Бельгии сейчас новое и яркое поколение игроков. Сколь велика ваша уверенность в итоговом успехе на турнире после двух крупных побед?

— Победа всегда лучшая формула для уверенности в себе. Нам было очень важно удачно стартовать на турнире. Все футболисты команды чувствуют свою важность. Карраско и Витцель вызывали определенные опасения из-за их переезда в Китай, но они доказали, что не может быть никаких сомнений в их мастерстве.

— Что случилось с Ромелу Лукаку, почему произошла замена?

— Повреждение связок левой ноги. Это следствие удара, который он получил в концовке первого тайма. Через пару дней мы оценим его состояние.

— Не боитесь, что теперь многие посчитают вашу команду одним из фаворитов турнира и это окажет дополнительное давление?

— У каждого есть свое мнение, своя точка зрения. Мы на чемпионате мира, так что это абсолютно нормально. Мы знаем, что необходимо усердно работать и оставаться конкурентоспособной стороной.

— Множество голов забито со стандартов на ЧМ-2018. Чем это можно объяснить?

— Я думаю, что команды лучше стали работать в обороне. Ее сложнее вскрыть. Кроме того, технология VAR позволяет лучше отслеживать спорные моменты и назначать больше пенальти.

Источник: еженедельник «Футбол»

Фото: Global Look Press