Роберто Мартинес: «Сила сборной Бельгии в том, что многие наши футболисты готовы брать на себя лидерские роли»

Огня в матче за победу в группе G не получилось, показательным выглядели и составы, в которых не оказалось больше половины футболистов, которые делали результат в первых двух турах. Бельгийцы с умеренной радостью отпраздновали победу (1:0), англичане весьма cдержанно, по-деловому восприняли поражение. Первым на пресс-конференцию пришел главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес.

«Я доволен, как мы сыграли, — сказал Роберто Мартинес. Особенно учитывая, что по сравнению с предыдущими матчами я сделал девять замен в составе. Мы уже имеет опыт выступления на чемпионате Европы, понимаем, что просто так крупный турнир не пройдешь. Одним нужен был отдых из-за полученных повреждений, других я выпустил, чтобы посмотреть на другие варианты игры. Нам требовалось распределить ответственность между командой, увидеть, как на нескольких позициях будут выглядеть другие».

Мартинес подчернул: «Сила нашей сборной в том, что наши футболисты хорошо справляются с ответственностью и психологическим давлением, многие из них готовы брать на себя лидерские роли».

«С чем связана пассивная игра в первом тайме? Специальной установки осторожничать не было. Подчеркну, что мы почти полностью поменяли состав, действовали сегодня по схеме 3+5+2, впервые, кстати, на турнире. Не сразу получилось приспособиться и создавать моменты. Предпочтений по сопернику в 1/8 финала у нас не было – чемпионат уже преподнес достаточно уроков непредсказуемости. Германия уже дома, Аргентина еле вышла из группы, турнир непредсказуем! И если говорить о предпочтениях, то с точки зрения логистики нам было б удобней остаться в Москве, где должна была играть вторая команда нашей группы. Но мы очень довольны победой, но теперь нам предстоит сконцентрироваться на Японии. Теперь все внимание ей», — заявил главный тренер сборной Бельгии.

Бельгия, как и Уругвай с Хорватией одержали три победы на групповой стадии чемпионата мира-2018.

Текст: Максим Михалко

Фото: Сергей Дроняев

Максим Михалко Автор еженедельника «Футбол»