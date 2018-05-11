Роберто Манчини расторгнет контракт с «Зенитом» в понедельник

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини может уже на следующей неделе официально возглавить сборную Италии. Специалист может покинуть российскую команду уже в понедельник.
Манчини достиг договоренности о расторжении контракта с «Зенитом» по обоюдному согласию.
Ожидается, что в понедельник 53-летний специалист расторгнет контракт с петербургской командой и до среды подпишет договор с итальянской федерацией футбола.
По условиям 2-летней сделки с итальянцами Манчини будет получать 2 миллиона евро в год. Также предусмотрены бонусы в случае выхода сборной Италии на Евро-2020.
Фото: Global Look Press
Источник: Football Italia