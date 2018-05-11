Роберто Манчини расторгнет контракт с «Зенитом» в понедельник

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

РФПЛ. 14 тур. ЦСКА — «Зенит» — 0:0. Москва. «ВЭБ Арена». 22 октября 2017 г.

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини может уже на следующей неделе официально возглавить сборную Италии. Специалист может покинуть российскую команду уже в понедельник.

Манчини достиг договоренности о расторжении контракта с «Зенитом» по обоюдному согласию.

Ожидается, что в понедельник 53-летний специалист расторгнет контракт с петербургской командой и до среды подпишет договор с итальянской федерацией футбола.

По условиям 2-летней сделки с итальянцами Манчини будет получать 2 миллиона евро в год. Также предусмотрены бонусы в случае выхода сборной Италии на Евро-2020.

Фото: Global Look Press
Источник: Football Italia

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