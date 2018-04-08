Роберто Манчини прилетел в Рим на переговоры о работе в сборной Италии

Автор: Евгений Морозов 0

Роберто Манчини

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини прибыл в Рим. Ожидается, что 53-летний тренер проведет переговоры по поводу своего возможного назначения на работу со сборной Италии.

Манчини был замечен в аэропорту во Фьюмичино и попал в объективы камер, однако не стал давать какие-либо комментарии.

Ранее сообщалось, что тренер «Зенита» рассматривается как основной кандидат на работу со сборной, и его шансы получить должность выше, чем у Карло Анчелотти, Луиджи Ди Бьяджо и Антонио Конте.

Фото: Global Look Press
Источник: Football Italia

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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