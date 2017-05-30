Роберто Манчини: «Пока я только познакомился с руководством «Зенита»

Итальянский тренер Роберто Манчини ответил на вопросы о возможном приходе в «Зенит». Также специалист вспомнил своего соотечественника и экс-главного тренера сине-бело-голубых Лучано Спаллети.

«Да, я встречался с руководством «Зенита». Мы познакомились, на данный момент это пока все. Что будет дальше, увидим в ближайшие дни. Конечно, есть возможность моего переезда в Россию.

Спрашивал ли я Спаллетти про «Зенит», просил совета? Нет, мы не обсуждали эту тему», — заявил Манчини.

Напомним, в 2012 году 52-летний тренер мог возглавить сборную России. Ранее Манчини становился обладателем всех национальных титулов с итальянским «Интером» и английским «Манчестер Сити».

Фото: Global Look Press

Источник: Tuttosport