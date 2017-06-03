Роберто Манчини планирует пригласить в «Зенит» Марцело Брозовича и Алехандро Гомеса

Автор: Лидия Дидык 0

Манчини

«Зенит» собирается усилить состав игроками из Серии А. Новый главный тренер питерцев Роберто Манчини уже составил список желательных приобретений.

Специалист собирается купить двух игроков «Аталанты» — аргентинского хавбека Алехандро Гомеса (экс-«Металлист») и защитника Андреа Конти.

В список желательных приобретений Манчини также вошли два футболиста из его бывшего клуба – «Интера»: хорватский хавбек Марцело Брозович и колумбийский защитник Джейсон Мурильо.

Кроме того, «Зенит» может подписать еще двух игроков «Интера» — форварда Эдера и защитника Андреа Раноккию, выступавшего в минувшем сезоне на правах аренды в «Халле».

Фото: Global Look Press
Источник: Sky Sport Italia

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