Роберто Манчини планирует пригласить в «Зенит» Марцело Брозовича и Алехандро Гомеса

«Зенит» собирается усилить состав игроками из Серии А. Новый главный тренер питерцев Роберто Манчини уже составил список желательных приобретений.

Специалист собирается купить двух игроков «Аталанты» — аргентинского хавбека Алехандро Гомеса (экс-«Металлист») и защитника Андреа Конти.

В список желательных приобретений Манчини также вошли два футболиста из его бывшего клуба – «Интера»: хорватский хавбек Марцело Брозович и колумбийский защитник Джейсон Мурильо.

Кроме того, «Зенит» может подписать еще двух игроков «Интера» — форварда Эдера и защитника Андреа Раноккию, выступавшего в минувшем сезоне на правах аренды в «Халле».

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sport Italia