Роберто Манчини: «Отмена лимита на легионеров помогла бы РФПЛ прогрессировать»

Автор: Евгений Морозов 0

Роберто Манчини

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился мнением о лимите на легионеров в чемпионате России. По его мнению, отмена лимита необходима нашему первенству.

«Мне кажется, во всех чемпионатах правила в отношении лимита должны быть унифицированы. Ни в Германии, ни в Англии, ни во Франции такого лимита нет.

При этом речь идет о сильнейших лигах Европы. Клубы из этих стран имеют возможность покупать столько игроков, сколько захотят. Считаю, такой подход помог бы и российскому чемпионату, и турецкому, в котором я прежде работал.

Футболисты прогрессируют, если в одной команде с ними играют профессионалы высокого уровня. Классные мастера делают чемпионат сильнее. Когда сильный иностранец приходит в команду, другие футболисты смотрят на него и пытаются ему соответствовать. Я бы лимит убрал. Такой ход помог бы РФПЛ прогрессировать», – сказал Манчини.

Сейчас в премьер-лиге действует лимит «6 иностранцев + 5 россиян» на поле.

Вице-премьер правительства РФ и президент РФС Виталий Мутко обещал, что лимит будет изменен.

Фото: Global Look Press
Источник:  «Чемпионат.com»

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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