Роберто Манчини отказался заменить Клаудио Раньери

Автор: Владимир Шевелев 0 Comments

Манчини Роберто

Бывший тренер «Интера» и «Манчестер Сити» почти год без работы. Но возвращаться к активной тренерской деятельности Манчини пока не планирует.
После отставки Клаудио Раньери с поста главного тренера «Лестера» на его место сватали Манчини. Роберто был уволен из «Интера» летом, но на «теплое» место в АПЛ пока не претендует.
Наоборот, увольнение Раньери расстроило Манчини: «К сожалению, в футболе всегда так: если тренер выигрывает — он лучший. Зато если команда проигрывает – наставник платит за это первым. Но Раньери сделал такое великое дело, что и через две тысячи лет его будут помнить. И это самое главное».

Фото: Global Look Press

Источник: Tuttomercatoweb

 

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Владимир Шевелев

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