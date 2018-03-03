Роберто Манчини о судействе: «Арбитр был лучшим! Лучший в Европе. Возможно, лучший в мире. Лучший в России»

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

РФПЛ. 14 тур. ЦСКА — «Зенит» — 0:0. Москва. «ВЭБ Арена». 22 октября 2017 г.

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини прокомментировал судейство в матче 21-го тура чемпионата России против «Амкара» (0:0). Итальянец не доволен работой судьи.

«Сегодняшний судья – лучший. Сегодняшний арбитр – лучший. Лучший в Европе и, пожалуй, в мире. Лучший в России – однозначно, сто процентов», — твердил Манчини.

Напомним, во втором тайме судья Владимир Сельдяков удалил Доменико Кришито и Александра Ерохина.
Вдобавок арбитр встречи Сельдяков дважды показывал желтую карточку защитнику «Амкара» Николаю Зайцеву (23-я и 90-я минуты), но не удалил его. Из-за травмы Зайцев не вернулся на поле, что лишило «Зенит» возможности подать протест.

Фото: Global Look Press
Источник: Наш Футбол

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Роберто Манчини

Роберто Манчини: «В десяти оставшихся матчах чемпионата мы надеемся забить 30 голов»

Манчини

Роберто Манчини начал переговоры о работе в сборной Италии

Александр Кокорин

Роберто Манчини: «У Кокорина задатки чемпиона. Он мог бы быть лучшим в любом сильном клубе Европы»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 