Роберто Манчини может возглавить сборную Италии

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини в интервью итальянской прессе оценил промежуточные итоги своей работы в России. Также он ответил на вопрос о том, может ли он возглавить национальную команду Италии.

«Все проходит хорошо, сейчас мы отдыхаем. Начали отлично, но затем возникли сложности. Надеемся догнать «Локомотив». Видеоповторы? Возможно, в России они появятся.

Что касается возможности тренировать сборную Италии, то сначала нужно выбрать президента федерации. Исключать, что меня назначат тренером национальной команды в июне, не буду, но подобные слова может сказать любой тренер. У нас такая профессия, что нельзя ничего исключать», —говорит Манчини.

После 20-го тура РФПЛ «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице, уступая «Локомотиву» 8 очков.

Фото: Global Look Press

Источник: FCInter1908.it