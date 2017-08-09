Роберто Манчини: «Кокорин забивает один гол за себя, один – за Дзюбу»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился впечатлениями от ничьей в матче пятого тура РФПЛ с «Уралом». Встреча проходила в Екатеринбурге на стадионе «СКБ-Банк Арена — Уралмаш» и завершилась со счетом 1:1.

«На самом деле мы знали, что предстоит тяжёлый матч, знали, что представляет собой «Урал», что это нелегкий соперник. Они нас ловили на контратаках. Мы создавали много моментов во втором тайме, но, к сожалению, не сумели их реализовать. Это футбол, и случиться может всякое. У ничьей было несколько предпосылок. У нас сложный график. К тому же вратарь «Урала» сыграл просто замечательно, спас в нескольких ситуациях, поэтому получилось то, что получилось. Ребята выкладывались на сто процентов. Мы знали, что с «Уралом» будет нелегко. Ни о какой недооценке речи нет — мы уважаем всех наших соперников.

Александр Кокорин сегодня сделал еще один шаг, чтобы достичь 35 голов? Кокорин забивает один за себя, один — за Артема Дзюбу.

На данный момент «Урал» выступает очень неплохо в чемпионате. Команда на очень хорошем уровне и показывает неплохие результаты», — цитирует Манчини сайт «Зенита».

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт ФК «Зенит»