Роберто Манчини: «Главное — «Зенит» выиграл у такой сильной команды, как «Краснодар»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился впечатлениями от победы в матче 11-го тура российской футбольной Премьер-Лиги с «Краснодаром». Встреча проходила в Краснодаре на стадионе «ФК Краснодар» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

«Перед матчем говорил футболистам, что нам предстоит тяжёлая игра с очень сильной командой на таком замечательном стадионе. Надо было выигрывать, чего мы и добились.

Главное, что мы выиграли против такой сильной команды, как «Краснодар». Мы знали, что будет нелегко. Стандарты – это не самая важная составляющая победы. Особую ставку на стандарты не делали», — сказал тренер.

Фото: Global Look Press

Источник: «Чемпионат»