Роберто Манчини будет презентован в качестве главного тренера «Зенита» 13 июня

Руководство «Зенита» назвало дату, когда Роберто Манчини будет официально представлен в качестве главного тренера петербуржцев. Об этом сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

13 июня Манчини прибудет в Санкт-Петербург, чтобы в этот же день отправиться на презентацию в «Ленинград Центр». Помимо журналистов, на церемонии смогут побывать и болельщики «Зенита». Среди тех, кто беспрерывно приобретал абонементы на домашние игры клуба с 2008 года, будет провден случайный жребий. 350 счастливчиков попадут на презентацию.

Клуб с бергегов Невы готовит гостям церемонии развлекательная программу. Также пришедшие смогут поучаствовать в розыгрыше призов от «Зенита», а также самого Роберто Манчини.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт ФК «Зенит»