Роберто Карлос рассказал о том, что ему больше запомнилось в России

Экс-защитник «Анжи» Роберто Карлос рассказал о своем пребывании в России. А также вспомнил московские пробки.

— Вы провели в России 2,5 года. Что запомнилось больше всего?

— Хм, сложно выделить что-то одно. Мне все очень нравилось в России. Сложно в это поверить, но даже московские пробки меня не раздражали! Честно, я наслаждался каждым днем, что провел в вашей стране. Меня окружали добрые, отзывчивые люди и везде встречали с теплотой. До сих пор в России у меня осталось много друзей.

— С кем-то поддерживаете отношения?

— В основном, с футболистами и сотрудниками того «Анжи», в котором я играл. Кстати, недавно я приезжал в Москву в составе делегации «Реала» и встретился с Мартини (администратор «Анжи» — прим.) и Сашей Прудниковым. А еще часто общаюсь со своими друзьями из ProSport Management.

— Где сейчас Bugatti, которую вам подарил Сулейман Керимов?

— Долгое время она находилась в Испании. Но потом я перевез ее в Бразилию, где за ней присматривает отец. Благодарен Сулейману Керимову за то, что он сделал меня частью своего грандиозного проекта. Повторюсь, это были замечательные два с половиной года, – сказал Роберто Карлос.