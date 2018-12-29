Роберто Фирмино сделал дубль в ворота «Арсенала» за полторы минуты

Автор: Евгений Морозов 0

Фирмино

«Ливерпуль» принимает «Арсенал» в матче 20-го тура чемпионата Англии (2:1, первый тайм). Мерсисайдцы пропустили на 11-й минуте, однако уже на 14-й минуте Роберто Фирмино сравнял счет, а на 16-й вывел «красных» вперед.

Бразильскому нападающему «Ливерпуля» потребовалось ровно полторы минуты для того, чтобы сделать дубль.

Теперь у Фирмино семь мячей в ворота «Арсенала» в АПЛ. Чаще за «Ливерпуль» в премьер-лиге «канонирам» забивал только Робби Фаулер (девять голов).

Фото: Global Look Press
Источник: Opta Sports

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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