Роберто Фирмино сделал 62 отбора в этом сезоне АПЛ

Футболист «Ливерпуля» Роберто Фирмино занимает 20-е место в АПЛ по отборам в этом сезоне. Среди нападающих по этому показателю он уступает лишь одному форварду.

Бразилец отбирал мяч у соперника 62 раза. Среди нападающих он уступает только Джордану Айю из «Суонси».

Фирмино по отборам в этом сезоне опережает Шкодрана Мустафи, Начо Монреаля, Лорана Косьельни из «Арсенала», Эрика Дайера и Давинсона Санчеса из «Тоттенхэма», Тьемуэ Бакайоко («Челси»), Николаса Отаменди и Кайла Уокера («Манчестер Сити»), Антонио Валенсию и Криса Смоллинга («Ман Юнайтед»).

Фирмино провел в текущем сезоне 33 игры, забив 15 голов и отдал 6 результативных пасов.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт АПЛ