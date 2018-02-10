Роберто Фирмино: «Мы не сильно расстроились из-за ухода Коутиньо»

Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино поделился эмоциями после ухода в «Барселону» хавбека Филиппе Коутиньо. По мнению форварда, потеря плеймейкера не должна серьезно отразиться на перспективах «красных».

«Мы не сильно расстроились из-за ухода Коутиньо. Конечно, мы не хотели его ухода, ведь он отличный игрок, а также он хорошо ладил со всеми в команде. Коутиньо украсит состав любой команды, то же самое и с «Ливерпулем», кроме того, он один из моих лучших друзей среди тех, с кем я познакомился в футболе. К сожалению, переход состоялся и дальше мы будем двигаться без него. У нас отличный подбор игроков и я уверен, что тренер найдет, кем заменить Филиппе.

Я верю, что и я, и вся команда в целом, прогрессируем из года в года. Я уверен, что победа над «Ман Сити» доказала, что мы будем бороться до конца, надеюсь, в конце сезона мы отпразднуем победу в чемпионате вместе с фанатами. У меня сложились хорошие отношения со всеми ребятами в команде. Мы очень близки как на поле, так и за его пределами, мне кажется, что это одна из причин наших хороших выступлений по ходу сезона», – сказал Фирмино.

В текущем сезоне бразильский форвард провел за «Ливерпуль» 25 игр в АПЛ, забил 11 мячей и отдал 6 голевых передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Liverpool Echo

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»