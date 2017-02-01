Роберто Фирмино лишили водительских прав из-за езды в состоянии алкогольного опьянения

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

Роберто Фирмино

Бразильский нападающий английского «Ливерпуля» Роберто Фирмино получил наказание за нарушение закона. Об этом сообщают европейские СМИ.

В декабре британская полиция остановила автомобиль форварда. В машине находился Фирмино. Футболист превысил общедоступную скорость и находился в алкогольном опьянении. На этой неделе суд постановил приговор: лишить 25-летнего Роберто водительских прав на год, а также наложить на игрока штраф. Сумма денежного наказания —  23,5 тысяч евро.

В «Ливерпуль» нападающий перешел в 2015 году из немецкого «Хоффенхайма», сумма трансфера составила 29 миллионов евро. В текущем сезоне южноамериканец провел за мерсисайдцев 22 матча и сумел забить 8 голов.

Фото: Global Look Press

Источник: ESPN FC

 

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Дмитрий Темников
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