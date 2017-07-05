Роберт Мак покинул «Зенит»

Автор: Евгений Морозов 0

Роберт Мак

Полузащитник «Зенита» Роберт Мак ушел из «Зенита». Словацкий футболист покинул расположение петербургской команды после товарищеского матча с «Аустрией» (2:1).

В  ближайшее время 26-летний хавбек прибудет в Голландию, где присоединится к находящемуся там на сборах ПАОКу.

Ранее сообщалось, что футболист перейдет в клуб из Греции на правах аренды.

В прошедшем сезоне РФПЛ Мак провел 17 матчей, в которых забил четыре гола и сделал две результативные передачи.

Фото: Global Look Press
Источник: Fontanka.ru

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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