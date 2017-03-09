Роберт Мак номинирован на премию лучшего футболиста года в Словакии

Автор: Вадим Павлов 0 Comments

Роберт Мак

Роберт Мак вошел в число претендентов на звание лучшего футболиста года в Словакии. Хавбек «Зенита» ранее не удостаивался этой награды.

Словацкая федерация футбола опубликовала список из десяти кандидатов, выбранных по итогам голосования среди экспертов, тренеров и журналистов.

Помимо Роберта Мака, на титул футболиста года также претендуют Ян Дюрица, Марек Гамшик, Томаш Губочан, Матуш Козачик, Юрай Куцка, Петер Пекарик, Милан Шкриниар, Мартин Шкртел и Владимир Вайсс.

Лауреатами данной премии за последние 10 лет становились такие футболисты, как Роберт Виттек, Мартин Шкртел (4 раза) и Марек Гамшик (5 раз).

В 2011 и 2012 годах Роберт Мак признавался лучшим молодым футболистом страны.

Победитель будет определен 21 марта.

В текущем розыгрыше РФПЛ Роберт Мак принял участие в 13 матчах «Зенита», в которых отметился 4 забитыми мячами.

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт «Зенита»

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Вадим Павлов

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