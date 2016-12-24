Роберт Левандовски стал лучшим футболистом Польши в шестой раз кряду

Польский футболист мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски стал победителем в престижной номинации. Нападающий побил рекорд в завоевании данного приза.

Сегодня Роберт был признан футболистом года в Польше. Данная награда стала шестой в карьере поляка. Таким образом, 28-летний форвард стал рекордсменом по числу побед в данной номинации.

В голосовании Левандовски победил польских игроков, выступающих во французской Лиге 1. Второе место занял защитник «Монако» Камиль Глик, замкнул тройку призеров хавбек «ПСЖ» Гжегож Крыховяк.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный твиттер ФК «Бавария»