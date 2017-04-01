Роберт Левандовски сделал пятый хет-трик в сезоне

Польского форварда «Баварии» не остановить в этом сезоне. Сегодня он сделал свой очередной хэт-трик.

Нападающий «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски забил три мяча в матче 26-го тура Бундеслиги против «Аугсбурга» (6:0).

Это его пятый хет-трик в сезоне во всех турнирах для 28-летнего форварда. Ранее Левандовски забивал по три мяча в ворота «Карл Цейсс» (Кубок Германии), «Вердера», «Гамбурга» и сборной Дании (квалификация ЧМ-2018).

В текущем сезоне Левандовски забил 24 мяча и отдал 5 голевых передач в 26 матчах Бундеслиги.

Фото: Global Look Press

Источник: Squawka