Роберт Левандовски продлит контракт с «Баварией», Филлип Коку возглавил «Дерби Каунти», «Реал Сосьедад» арендовал Мартина Эдегора. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 5 июля.

1. Роберт Левандовски продлит контракт с «Баварией»

Поляк выступает за мюнхенцев с 2014 года.

2. Филлип Коку возглавил «Дерби Каунти»

Голландец стал преемником ушедшего в «Челси» Фрэнка Лэмпарда.

3. «Реал Сосьедад» арендовал Мартина Эдегора

Норвежец, принадлежащий мадридскому «Реалу», последний сезон провел в «Витессе» под руководством Леонида Слуцкого.

4. «Ювентус» объявил о подписании Мериха Демирала

Ранее турецкий защитник выступал за «Сассуоло».

5. Серхио Регилон перешел в «Севилью» на правах аренды

Воспитанник «Реала» в минувшем сезоне провел за мадридцев 14 матчей.

Фото: Global Look Press

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