Роберт Левандовски продлит контракт с «Баварией», Филлип Коку возглавил «Дерби Каунти», «Реал Сосьедад» арендовал Мартина Эдегора. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 5 июля.
1. Роберт Левандовски продлит контракт с «Баварией»
Поляк выступает за мюнхенцев с 2014 года.
2. Филлип Коку возглавил «Дерби Каунти»
Голландец стал преемником ушедшего в «Челси» Фрэнка Лэмпарда.
3. «Реал Сосьедад» арендовал Мартина Эдегора
Норвежец, принадлежащий мадридскому «Реалу», последний сезон провел в «Витессе» под руководством Леонида Слуцкого.
4. «Ювентус» объявил о подписании Мериха Демирала
Ранее турецкий защитник выступал за «Сассуоло».
5. Серхио Регилон перешел в «Севилью» на правах аренды
Воспитанник «Реала» в минувшем сезоне провел за мадридцев 14 матчей.
Фото: Global Look Press