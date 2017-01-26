Роберт Левандовски: «Переход в «Реал» или «Барселону» — не шаг вперед для меня»

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

Левандовски

Польский нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски поговорил о возможной смене команды. Футболист может перейти в один из грандов испанского чемпионата.

«Бавария» – одна из лучших команд мира. Я горжусь тем, что нахожусь в клубе с великим именем. Поэтому мы находимся наравне с теми же «Реалом» и «Барселоной». Лично я считаю так: перейти в один из грандов Ла Лиги– не значит сделать шаг вперед. Ведь «Бавария» тоже способна выиграть любой трофей», – заявил 28-летний форвард.

В мюнхенский клуб поляк перешел в начале 2014 года из другой немецкой команды — дортмундской «Боруссии». В составе «Баварии» Роберт дважды становился чемпионом Бундеслиги, а также побеждал в национальных Кубке и Суперкубке страны.

Фото: Global Look Press
Источник: Goal.com
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