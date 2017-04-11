Рияд Марез: «У «Лестера» нет целей в Лиге чемпионов»

Полузащитник «Лестера» Рияд Марез поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Атлетико». Хавбек «Лис» готов к любому исходу.

«Конечно, это «Атлетико», но мы полны уверенности в себе. В гостях мы постараемся добиться хорошего результата. Это будет непросто, но дополнительного давления мы не испытываем. Мы играем в свой футбол – так, как привыкли. У нас нет целей. Мы просто идем вперед. Если пробьемся дальше, то пробьемся. Если нет, так нет», – сказал Марез.

В текущем сезоне Рияд Марез провел за «Лестер» 38 матчей во всех турнирах и забил девять мячей.

Фото: Global Look Press

Источник: uefa.com

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»