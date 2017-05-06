Рияд Марез покинет «Лестер» в конце сезона

Полузащитник «Лестера» Рияд Марез намерен сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Причиной этому является внутрикомандный конфликт.

По информации источника, футболист был недоволен решением главного тренера «лис» Крэйга Шекспира, заменившего футболиста по ходу матча 35-го тура чемпионата Англии с «Вест Бромвичем». После игры между игроком и специалистом состоялся серьезный разговор.

Ранее сообщалось, что Марез был также недоволен атмосферой в раздевалке команды.

Напомним, что в переходе алжирского полузащитника заинтересованы такие клубы, как «Барселона», «Ливерпуль», «Арсенал» и «Ювентус».

Контракт 26-летнего полузащитника с «лисами» рассчитан до 2020 года.

В нынешнем сезоне Марез провел в футболке «Лестера» 44 матча, в которых отличился 9 голами и 7 голевыми передачами.

Фото: Global Look Press

Источник: Mirror