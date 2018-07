Рияд Марез перейдет в «Манчестер Сити» примерно за 68 млн евро — на этой неделе он пройдет медосмотр

Полузащитник «Лестера» Рияд Марез перейдет в «Манчестер Сити». «Горожане» заплатят за 27-летнего алжирца примерно 68 миллионов евро.

На этой неделе Марез пройдет медосмотр перед оформлением трансфера.

В январе «Лестер» не продал футболиста в Манчестер. Марез начал бойкотировать тренировки, за что был оштрафован клубом на 240 тысяч фунтов. Затем он вернулся в состав. В марте страницу Мареза в фейсбуке взломали и опубликовали пост о завершении карьеры.

BREAKING: Sky sources: Riyad Mahrez to have medical at @ManCity this week after @LCFC accept bid in region of £60m. #SSN pic.twitter.com/rjzHBJLslF

