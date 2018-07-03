Рияд Марез перейдет в «Манчестер Сити» примерно за 68 млн евро — на этой неделе он пройдет медосмотр

Автор: Владимир Шевелев 0

Рияд Марез

Полузащитник «Лестера» Рияд Марез перейдет в «Манчестер Сити». «Горожане» заплатят за 27-летнего алжирца примерно 68 миллионов евро.

На этой неделе Марез пройдет медосмотр перед оформлением трансфера.

В январе «Лестер» не продал футболиста в Манчестер. Марез начал бойкотировать тренировки, за что был оштрафован клубом на 240 тысяч фунтов. Затем он вернулся в состав. В марте страницу Мареза в фейсбуке взломали и опубликовали пост о завершении карьеры.

Марез провел в «Лестере» пять сезонов и был признан лучшим футболистом лиги в чемпионском сезоне-2015/2016.

В 139 матчах АПЛ Марез забил 39 голов и отдал 33 результативных передачи.

Фото: Global Look Press
Источник: Sky Sports News 

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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