Рияд Марез: «Мы не сливали Раньери»

Полузащитник «Лестера» Рияд Марез дал комментарии относительно бывшего тренера. Футболист заявил, что игроки клуба не причастны к увольнению Клаудио Раньери.

«Все игроки и клуб знают, что мы не сливали Раньери.

Тот, кто хочет говорить, может говорить что угодно. Критика на нас не влияет. Люди говорят, потому что это – их работа, они должны критиковать. Наше дело – играть и побеждать.

Критика нужна команде. Она делает нас сильнее, и мы можем биться с усиленной энергией. Мы не делали этого шесть, семь месяцев. Но сейчас мы начали. Это не значит, что все хорошо, мы выиграли всего три матча. Нам нужно продолжать в том же духе, еще ничего не закончено.

Я чувствую себя лучше. Я начал забивать, но это еще не все. Мне нужно продолжать в том же духе. Ты паришь, когда побеждаешь и приобретаешь уверенность. А когда ты проигрываешь, и даже если ты не хочешь, то это все равно влияет на сознание.

Но мы остались сильными и теперь потихоньку возвращаемся. Матч с «Севильей» был особенным. Мы знали, что будет сложно, но мы сыграли достаточно интенсивно для победы. Очень приятно видеть «Лестер» в четвертьфинале. Посмотрим, будет ли это нашей последней стадией плей-офф.

Не знаю, можем ли мы выиграть Лигу чемпионов, но точно так же мы говорили про Премьер-лигу. Но в Лиге чемпионов очень сильные соперники», – сказал Марез.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports