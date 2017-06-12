Рияд Марез может перейти в «Ювентус»

Автор: Дмитрий Темников 0

Марез

Алжирский футболист английского «Лестера» Рияд Марез может покинуть клуб. В услугах игрока заинтересован гранд Серии А.

Руководство «Ювентуса» планирует приобрести Мареза в ближайшее трансферное окно. Представители «бьянконери» обсудили возможность перехода с самим полузащитником.

В составе «лис» африканец становился чемпионом Англии и выходил в четвертьфинал Лиги чемпионов. Весной футболист заявил руководству «Лестера» о желании покинуть клуб в ближайшее время.

Фото: Global Look Press
Источник: Football Italia

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