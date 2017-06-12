Рияд Марез может перейти в «Ювентус»

Алжирский футболист английского «Лестера» Рияд Марез может покинуть клуб. В услугах игрока заинтересован гранд Серии А.

Руководство «Ювентуса» планирует приобрести Мареза в ближайшее трансферное окно. Представители «бьянконери» обсудили возможность перехода с самим полузащитником.

В составе «лис» африканец становился чемпионом Англии и выходил в четвертьфинал Лиги чемпионов. Весной футболист заявил руководству «Лестера» о желании покинуть клуб в ближайшее время.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia