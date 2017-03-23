Рияд Марез может перейти в «Барселону»

Автор: Вадим Павлов 0 Comments

Марез

Руководство «Барселоны» заинтересована в приобретении Рияда Мареза. Трансфер алжирского футболиста обойдется каталонцам приблизительно в 40 млн евро.

По имеющейся информации, каталонский клуб еще в прошлом сезоне заинтересовался футболистом, однако переговоры с английским клубом не состоялись, т.к. «Лестер» категорически отказался продавать одного из своих лидеров.

У футболиста не одно предложение от ведущих клубов Европы, однако в испанском гранде надеются, что предпочтение он отдаст именно им. Сообщается, что «Барселона» заплатит за алжирского футболиста порядка 35-40 млн евро.

В текущем розыгрыше АПЛ Рияд Марез принял участие в 26 матчах, в которых отметился 5 голами и 2 результативными передачами.

Фото: Global Look Press
Источник: Sport.es

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Вадим Павлов

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