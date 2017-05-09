Рияд Марез летом хочет покинуть «Лестер»

Автор: Владимир Шевелев 0 Comments

Рияд Марез

В прошлом сезоне Рияд Марез стал чемпионом Англии и игроком года по версии футболистов. Теперь он намерен покинуть клуб.

Алжирец рассчитывает, что клуб выполнит условия джентльменского соглашения, которое было оговорено между ними во время заключения нового контракта, и отпустит его в другой клуб. Марез хочет продолжать выступать в еврокубках и бороться за трофеи. «Лисы» оценивают Мареза в сумму около 36 миллионов евро. Среди заинтересованных – «Барселона», «Тоттенхэм», «Арсенал» и «Марсель».

В текущем сезоне Рияд Марез провёл за «Лестер» 33 игры в АПЛ, в которых забил шесть мячей и сделал четыре голевых передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: The Telegraph

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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