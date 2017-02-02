«Ривер Плэйт» намерен арендовать Эрика Ламелу

«Ривер Плейт» вступил переговоры о трансфере полузащитника «Тоттенхэма» Эрика Ламелы. Аргентинский клуб намерен взять в аренду 24-летнего футболиста.

По имеющейся информации, Эрик Ламела готов вернуться на родину из-за психологических проблем и «Ривер Плейт» готов арендовать аргентинца.

«У Ламелы эмоциональный кризис. Он переживал сперва из-за серьезной аварии брата, потом из-за смерти собаки Симбы», – заявил главный тренер лондонцев Маурисио Почеттино.

Ламела из-за травмы бедра не играет за «Тоттенхэм» с октября 2016 года.

Напомним, Ламела перешел в «Рому» из «Ривер Плейта» в 2011 году, а через два года переехал в Англию.

В текущем розыгрыше чемпионата Англии Ламела принял участие в 9 матчах, отметился 1 голом и 1 голевой передачей.

Фото: Global Look Press

Источник: Infobae