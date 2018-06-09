Ривалдо: «Пока Месси не выиграет ЧМ, он не станет для аргентинцев легендой уровня Марадоны»

Автор: Михаил Серебряков 0

Messi

Экс-форвард «Барселоны» и сборной Бразилии Ривалдо отметил, что нападающему сборной Аргентины Лионелю Месси нужно выиграть чемпионат мира. Если он хочет стать легендой уровня Марадоны.  

«Учитывая то, что Месси сделал в «Барселоне» и его вклад в футбол, его уже можно считать легендой. Но очевидно, что самой яркой звездой Аргентины был Марадона, который стал чемпионом мира.

Поэтому, возможно, что аргентинцы не считают Месси легендой того же уровня. Для болельщиков сборной не имеет значения то, что ты сделал для своего клуба. Месси завоевал много титулов в «Барселоне» и для фанатов клуба это важно.

Но для болельщиков сборной важно выиграть чемпионат мира. Это самый значимый трофей в футболе. Думаю, пока Месси не выиграет ЧМ, он не станет для аргентинцев легендой уровня Марадоны. Но я на сто процентов верю в Месси.

Месси очень много сделал для клуба и страны. Сейчас он находится в прекрасной форме, да и сборная показывает хорошую игру. Надеюсь, Лионель выведет Аргентину в финал. Потому что это, возможно, последний его шанс. Лео может не быть легендой для всех аргентинцев, но для футбола в целом он – легенда», – отметил Ривалдо.

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