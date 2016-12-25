Рио Мавуба: «Азар не спал, пил всю ночь, а утром оформил хет-трик»

Автор: Лидия Дидык 0 Comments

Азар

Капитан «Лилля» Рио Мавуба рассказал, как играл за французский клуб с полузащитником «Челси» Эденом Азаром в 2012 году. Мавуба вспомнил, как бельгиец закатил вечеринку в ночь перед игрой, а утром сделал хет-трик.

«Мы обеспечили себе третье место, предстояло сыграть последний матч чемпионата против «Нанси». Азар хотел организовать вечеринку перед своим уходом, и мы решили пойти выпить. На следующее утро Эден все еще был пьян, а нас ждала игра. Парень вообще не спал, пил всю ночь, но оформил хет-трик за полчаса, сразу же в первом тайме. Тогда мы поняли, что он вырастет в большого футболиста», – цитирует Мавубу источник.

В этом сезоне Эден Азар принял участие в 19 матчах за «Челси» забил 8 голов.

Фото: Global Look Press

Источник: GetFootballNewsFrance

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Лидия Дидык
Лидия Дидык
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