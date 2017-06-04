Рио Фердинанд о поведении Серхио Рамоса: «Если бы мой сын увидел, что я так поступил, мне было бы стыдно смотреть ему в глаза»

Автор: Лидия Дидык 0

Рамос

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд прокомментировал симуляцию Серхио Рамоса в финале ЛЧ. Футболист остался недоволен поступком испанца. 

«Если бы мой сын увидел, что я так поступил, мне было бы стыдно смотреть ему в глаза», — сказал Фердинанд.

Эпизод произошел в финальном матче Лиги чемпионов «Ювентус» — «Реал» (1:4), когда полузащитник туринцев Хуан Куадрадо получил вторую желтую карточку после фола на капитане мадридцев Серхио Рамосе, который упал в результате легкого толчка рукой.

Фото: Global Look Press
Источник: Squawka

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