Рио Фердинанд о поведении Серхио Рамоса: «Если бы мой сын увидел, что я так поступил, мне было бы стыдно смотреть ему в глаза»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд прокомментировал симуляцию Серхио Рамоса в финале ЛЧ. Футболист остался недоволен поступком испанца.

«Если бы мой сын увидел, что я так поступил, мне было бы стыдно смотреть ему в глаза», — сказал Фердинанд.

Эпизод произошел в финальном матче Лиги чемпионов «Ювентус» — «Реал» (1:4), когда полузащитник туринцев Хуан Куадрадо получил вторую желтую карточку после фола на капитане мадридцев Серхио Рамосе, который упал в результате легкого толчка рукой.

Фото: Global Look Press

Источник: Squawka