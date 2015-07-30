Ринат Билялетдинов: «Матч рассудит, кто фаворит в нашей паре со «Штурмом»













Главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов поделился ожиданиями от матча против «Штурма». Команды встретятся в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.

По мнению букмекеров, соперники имеют примерно равные шансы на победу, но коэффициент на победу казанцев чуть ниже, чем у соперника – 2.75 против 2.94 ( 1xBet ).

«Настрой присутствует. Надеюсь, нас ждет достойный и интересный матч. Каждая новая игра – это новое испытание для команды. Отталкиваться от прошедших матчей надо только в плане анализа. Пора уже когда-то начинать.

«Штурм»? Как только узнали результат жеребьевки, сразу стали интересоваться подробно. До этого знал команду, но пристально стали следить после жеребьевки. В чемпионате Австрии прошел один тур, смотрели матч с «Адмирой». Плюс были товарищеские матчи, в том числе с российскими командами, также смотрели некоторые матчи прошлого чемпионата. Все остальное познаем в игре.

Мы фавориты? Соврать не хочется. Давайте я не буду комментировать, кто является фаворитом в двухматчевом поединке. Рассудит матч», – сказал специалист.

Фото: Сергей Дроняев Скачайте наше приложение «90 минут»!



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