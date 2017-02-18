Рикардо Родригес собирается перейти в «Интер»

Защитник «Вольфсбурга» Рикардо Родригес твердо намерен покинуть «Вольфсбург». Футболист хочет перейти в«Интер» по завершении сезона.

Швейцарец отклонит предложения от других клубов, чтобы летом перебраться на «Сан-Сиро».

«Вольфсбург» рассчитывает, что выручит на трансфере 24-летнего игрока 22 миллиона евро, которые прописаны в его контракте в качестве отступных, однако первое предложение «Интера» оценивается в 15 миллионов.

При этом Родригес, вероятно, пойдет на понижение зарплаты в Италии – с 4 миллионов евро в год до 2,5 миллионов плюс бонусы.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia