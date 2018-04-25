Рикардо Лаборде покинет «Краснодар» в конце сезона

Полузащитник «Краснодара» Рикардо Лаборде покинет команду по завершении сезона. Клуб проведет церемонию торжественного прощания, после игры с «Локомотивом».

«У нас очень много мероприятий на каждом матче. Перед каждой домашней игрой мы публикуем на официальном сайте список всех мероприятий, которые будут организованы.

Могу немного приоткрыть завесу тайны, что после окончания матча с «Локомотивом» состоится, скажем так, прощание с Рикардо Лаборде, у которого завершается контракт по окончании этого сезона.

Что касается «Локомотива», то к нам никто не обращался по поводу проведения каких-либо мероприятий, связанных с возможным чемпионством этой команды. На этот матч большинство билетов уже продано, ожидается аншлаг», – сообщил пресс-атташе «Краснодара» Денис Данильченко.

Колумбиец выступает за «Краснодар» с 2013 года. В текущем сезоне он провел 8 матчей в РФПЛ и забил 3 мяча.