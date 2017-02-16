РФС запретил «Томи» подписать бывшего игрока «Ливерпуля»

Бывший полузащитник сборной Испании и «Ливерпуля» Альберт Риера прошел успешные смотрины в Томске. Но подписать контракт так и не удалось.

Руководство РФС так и не открыло трансферное окно для «Томи». Клуб не сможет заявить новичков. Одним из них мог стать Альберт Риера, тренировавшийся с клубом еще с осени. Главному тренеру Валерию Петракову испанец понравился: «Конечно, 34 года это не оптимальный возраст, но, в принципе, сейчас он выглядит достойно. Лишь бы его согласие было, а я за то, чтобы он остался в команде. Он достаточно хорошо влияет на молодых как на поле, так и вне его; нам такой игрок необходим».

Расстроен и сам игрок: «Неудача. Плохие новости. «Томь» не может подписать ни одного игрока. РФС закрыл для них трансферное окно». Напомним, Риера женат на русской девушке родом из Омска. У них трое русскоязычных детей.

Альберт Риера выступал более чем за десяток клубов, среди которых выделяются «Бордо», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Олимпиакос» и «Галатасарай». За сборную Испании провел 16 матчей, забил четыре гола.

Фото: Global Look Press

Источник: Твиттер Альберта Риеры