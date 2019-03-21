РФС запретил «Крыльям Советов» заявлять игроков, Ромелу Лукаку не сыграет против сборной России. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 20 марта.
1. РФС запретил футбольному клубу «Крылья Советов» заявлять игроков
Причина — долг клуба перед бывшим тренером команды Андреем Тихоновым.
2. ФИФА за 4 года заработала на киберспорте больше, чем на билетах во время ЧМ-2018
Опубликована прибыль за период с 2015 по 2018 год.
3. На стадионе «Динамо» полностью заменят газон
Первый матч состоится, когда газон уживется и окрепнет.
4. Ромелу Лукаку пропустит матч со сборной России
Футболист уже покинул расположение команды.
5. На Антуана Гризманна претендуют «Манчестер Юнайтед» и «Бавария»
Француз выступает за «Атлетико» с 2014 года.
Фото: Global Look Press