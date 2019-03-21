РФС запретил «Крыльям Советов» заявлять игроков, Ромелу Лукаку не сыграет против сборной России. Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

Ромелу Лукаку

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 20 марта.

1. РФС запретил футбольному клубу «Крылья Советов» заявлять игроков

Причина — долг клуба перед бывшим тренером команды Андреем Тихоновым. 

2. ФИФА за 4 года заработала на киберспорте больше, чем на билетах во время ЧМ-2018

Опубликована прибыль за период с 2015 по 2018 год.

3. На стадионе «Динамо» полностью заменят газон

Первый матч состоится, когда газон уживется и окрепнет.

4. Ромелу Лукаку пропустит матч со сборной России

Футболист уже покинул расположение команды.

5. На Антуана Гризманна претендуют «Манчестер Юнайтед» и «Бавария»

Француз выступает за «Атлетико» с 2014 года.

Фото: Global Look Press

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