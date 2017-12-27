РФС: «У ФИФА нет данных о возможных нарушениях антидопинговых правил российскими футболистами»

РФС сообщил, что у ФИФА нет убедительных данных о возможных нарушениях российскими футболистами антидопинговых правил. Ранее сообщалось о проведении расследования по этому поводу.

«Как уже сообщалось ранее, в Российском футбольном союзе недавно была создана специальная комиссия во главе с временно исполняющим обязанности президента организации Александром Алаевым, основной задачей которой было в кратчайшие сроки выявить факты возможных нарушений Антидопинговых правил в ходе соревновательного контроля в чемпионате и первенстве России по футболу в период с 2012 по 2015 годы.

Для выполнения поставленной задачи были отправлены запросы в ФИФА, СКР и РУСАДА. Комиссия максимально оперативно получила необходимую для работы информацию, в том числе о 19 пробах, данные о которых запросила ФИФА. Указанные пробы были взяты в 2012-2013 годах инспекторами допинг-контроля РУСАДА. Все данные о пробах отправлены в соответствующий комитет ФИФА и в клубы, футболистам которых они принадлежат.

В ближайшее время члены Комиссии опросят всех лиц, ответственных за медицинское обеспечение в соответствующих клубах. Необходимо подчеркнуть, что запрашиваемая ФИФА информация о конкретных пробах не ставит под сомнение их чистоту, а носит уточняющий характер. В письме от ФИФА сообщается о том, что на сегодняшний день у организации нет убедительных данных о возможных нарушениях Антидопинговых правил в указанный период времени», – говорится в сообщении РФС.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт РФС