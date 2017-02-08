РФС сообщил, что сборная России проведет товарищеский матч со сборной Кот-д’Ивуара

Автор: Вадим Павлов 0 Comments

сборная России

РФС определился с соперниками, с которыми будут проведены товарищеские матчи. Оппонентами сборной России станут сборные Кот-д’Ивуара и Бельгии. 

РФС подтвердил информацию о проведении товарищеского матча сборной России с Кот-д’Ивуаром. Встреча состоится 24 марта на стадионе «Краснодар». Время начала матча пока не определено.

Через четыре дня в Сочи Россия сыграет с Бельгией.

С Кот-д’Ивуаром россияне на данный момент провели только один поединок — товарищеский матч 15 августа 2012 года. Встреча завершилась вничью — 1:1, за сборную России забил Алан Дзагоев. Эта встреча стала первой для Фабио Капелло в качестве главного тренера и последней — для экс-капитана национальной команды Андрея Аршавина.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт РФС

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Вадим Павлов

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