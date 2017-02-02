РФС снял с «Крыльев Советов» запрет на регистрацию новых игроков

В Доме футбола состоялось заседание Палаты по разрешению споров РФС. На собрании было принято решение удовлетворить заявление «Крыльев Советов» о снятии запрета на регистрацию новых футболистов.

Ранее самарцы не могли заявлять новых игроков из-за задолженности перед агентом Александром Лопыревым.

«В связи с исполнением ЗАО «ПФК «Крылья Советов» г. Самара решения Палаты по разрешению споров от 14 июля 2015 года по делу Лопырев А.В. – ФК «Крылья Советов» снять соответствующий запрет на регистрацию новых футболистов с ЗАО «ПФК «Крылья Советов» г. Самара, наложенный в качестве обеспечительной меры. ЗАО «ПФК «Крылья Советов» г. Самара имеет право осуществлять регистрацию новых футболистов», — говорится на официальном сайте РФС.

Фото: Официальный сайт «Крыльев Советов»

Источник: Официальный сайт РФС